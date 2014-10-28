伦敦金融业摆脱“老男孩俱乐部”形象

路透伦敦10月27日 - 周一公布的研究报告显示，伦敦金融服务业在过去一年间大量招聘女性及外国员工，逐渐摆脱“老男孩俱乐部”（old boy's club）形象。

据金融猎头公司Astbury Marsden数据，过去一年，在伦敦金融城和金丝雀码头金融区工作的女性数量急剧增加近一半，占到近52万从业人员的29%。

目前，中国职员占金融城员工总数的5%，高于去年时的3.8%。印度人占12%，同比上升1个百分点。

Astbury Marsden指出，这在一定程度上是由于中国及印度企业的重要性上升，且伦敦试图成为中国和印度企业的区域性中心。

“显然，随着金融企业雇用越来越多的顶级国际商学院及大学的毕业生，金融城从业人员的构成迅速改变，日益摆脱‘老男孩俱乐部’形象。”Asbury Marsden高管杰克逊（Adam Jackson）说。

许多企业认为员工多样化有诸多益处，不同的背景及经历能鼓励人们进行不同角度的思考，并有助于企业竞争，并且从更广的范围招聘有助于企业扩充人才库。

Astbury Marsden称，有证据表明公司推动员工多样化的努力获得成效，特别是吸引和留住女员工的方案。

Astbury Marsden指出，虽然女性员工在行政和支持等后台职位的比例偏高，但女性员工在分析师以及助理职位的比例也上升，目前占到这类职位的40%。

Astbury Marsden此项调查于今年8月和9月进行，有超过1,000名雇员对调查作了答复。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。