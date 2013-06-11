英国金融：政府准备出脱所持苏格兰皇家银行和莱斯银行股份

* 财政大臣欧思邦将在主题演讲中公布方案

* 政府考虑选项范围

* 智库敦促政府向公众出售所持股份

路透伦敦6月10日 - 政界和业内消息人士称，英国将做出迄今为止最明确的表示，准备本月稍晚将持有的部分莱斯银行集团 和苏格兰皇家银行 股份出售给民间投资者。

消息人士周一表示，财政大臣欧思邦6月19日将在伦敦市长官邸对金融界人士发表年度演讲，他将暗示政府出售在上述两家银行持股的时机已经成熟。英国政府在苏格兰皇家银行和莱斯银行分别持有81%和39%的股份。

在2008年金融危机期间，英国政府向这两家银行共注资660亿英镑(1,020亿美元)以维持它们的经营。政府急于在2015年大选前开启私有化进程，首相卡梅伦上月表示，对于把持股归还给民间投资者，他乐于“考虑各种想法”。

消息人士称，财政部和英国金融投资署仍在对一系列方案进行考虑，欧思邦还没有准备好公布如何处置股份。

智库Policy Exchange周一表示，政府应该把少数股权予售金融机构，其余多数应该要透过大规模分配的方式来售予民间。

欧思邦在等待议会银行业标准委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards)的报告，然后才制定自己的方案。该报告预计最早周四可能公布，早于欧思邦在伦敦市长官邸的讲话。

该委员会正在对其最终建议方案进行讨论，并很可能把把这两家银行的处置方案作为对该行业竞争调查的一部分。委员会可能建议分拆苏格兰皇家银行，这个方案受到委员会成员暨前英国财政大臣Nigel Lawson的青睐，但遭到欧思邦的反对。

英国金融时报周一报道，政府可能在年底前出售莱斯银行10%的股份，主要通过向机构配股的方式进行。星期日泰晤士报报道则称，政府可能以折让价向公众出售莱斯银行股份。(完)