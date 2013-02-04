英国金融:政府将提出新规,要求拆分未能对风险进行隔离的银行

路透伦敦2月4日 - 英国财政大臣欧思邦将在周一稍晚表示,该国的银行若不能确保其日常银行业务远离风险投资活动,将会面临分拆的命运.

英国银行业监管体系正处在2008年金融危机后的一场大变动之中.在金融危机期间,支持苏格兰皇家银行 和莱斯银行集团 所需的公共资金规模达到650亿英镑(1,020亿美元).

预计银行业将被迫把普通的银行账目和支付活动与风险较高的投资银行业务"隔离开来"--这有可能冲击到巴克莱,汇丰控股(HSBC) 和苏格兰皇家银行(RBS).

但欧思邦办公室提供的材料显示,财政大臣将表示会更进一步分拆那些不遵守规定的银行.这些规定是议会去年底审议政府计划时所提出的一个关键要求.

"如果有银行不遵守这些规定,监管机构和财政部将有权力分拆它--彻底分拆,而不是隔离",欧思邦说."用行话来说,我们将'给隔离栅通电'."

根据新规,银行业是否保证其投资银行部门所承担风险不会危及零售银行业务,这一点将由英国央行负责监控.

如果英国央行发现有银行违反规定,是否应该要求该银行将两个部门之一卖出,这样的最终决定具有政治敏感性,将由政府来定夺.

这项立法议案将在周一稍后送交议会,欧思邦在他的讲话中也料将详述对于银行杠杆限制的新规定.

根据最新计划,投资杠杆的最高限度将设为银行资本金的33倍,比原先最高25倍的要求松一些.(完)