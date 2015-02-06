路透专访：英国将很快推出针对银行家的新规--财政部经济事务秘书

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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路透伦敦2月5日 - 英国财政部经济事务秘书Andrea Leadsom称，当局很快将出台新规定并全面实施，迫使英国的资深银行家对自己的行为负起责任，以帮助平息公众对银行业的不满。
Leadsom此希望这件事加快进行，因为她担任现行职务只剩下几周时间。英国将在5月迎来议会选举，这次选举也将是多年来结果最难预料的一次。
议员们呼吁推出新规，即高层人员制度。之前英国有数家银行在2007-09年的金融危机中得到纳税人资金的救助，而后却没有什么银行家受到惩罚。
新规将明确列出银行家的工作职责，若不能尽到这些责任，监管部门可能会干预。
“事情迫在眉睫，”Leadsom周三晚在议会接受采访时称。
“我希望尽快完成这项工作，因为我认为重建公众对银行业信心的关键之一是...让银行里的个人担起责任。”(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选