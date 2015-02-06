路透专访：英国将很快推出针对银行家的新规--财政部经济事务秘书

路透伦敦2月5日 - 英国财政部经济事务秘书Andrea Leadsom称，当局很快将出台新规定并全面实施，迫使英国的资深银行家对自己的行为负起责任，以帮助平息公众对银行业的不满。

Leadsom此希望这件事加快进行，因为她担任现行职务只剩下几周时间。英国将在5月迎来议会选举，这次选举也将是多年来结果最难预料的一次。

议员们呼吁推出新规，即高层人员制度。之前英国有数家银行在2007-09年的金融危机中得到纳税人资金的救助，而后却没有什么银行家受到惩罚。

新规将明确列出银行家的工作职责，若不能尽到这些责任，监管部门可能会干预。

“事情迫在眉睫，”Leadsom周三晚在议会接受采访时称。