英国金融：议会一委员会呼吁一旦有银行违反新法，政府有权分拆所有银行

**投资者面临不确定性**

英国所有主要银行，包括巴克莱、汇丰控股 和苏格兰皇家银行在内，都会受到该法规的影响。

但银行业已警告称，这一法规提议的严格程度--比法国和德国的规定都要严格--可能令英国的银行在与德意志银行 和法国巴黎银行 等欧洲大陆对手竞争时，处于不利地位。

“这会给投资者带来不确定性，让银行更难筹集资本，最终意味着银行能向企业放贷的资金减少，”英国银行业者协会上个月指出。

不过该协会的诉求对该委员会似乎影响甚微，Tyrie称，需将“在整个行业范围内进行分拆的第二项保留权”包括在内。不过他说只有经过独立审查并且获得财政部的批准后，金融监管机构才能采取这一行动。

“如果防范措施被认为无效，则将通过制定在整个行业范围内实行拆分的特殊规定来强化此法案。比较恰当的作法是由政府和议会，而非监管机构作出最终决定，”该委员会在报告中表示。

该委员会并建议，引入一个定期审查机制，以研判银行是否遵守规则。

其中一个控制风险的提议是限制杠杆比率。该委员会提议将此比率设为银行资本金的25倍，而政府希望是33倍。但该委员会报告称，“不大可能(为33倍的杠杆比率)提供足够强劲的支持”。

该委员会还呼吁政府将通过银行业改革法案的时间，推迟到委员会5月公布最终报告之后。(完)