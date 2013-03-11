英国金融：议会一委员会呼吁一旦有银行违反新法，政府有权分拆所有银行

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
**投资者面临不确定性**
英国所有主要银行，包括巴克莱、汇丰控股 和苏格兰皇家银行在内，都会受到该法规的影响。
但银行业已警告称，这一法规提议的严格程度--比法国和德国的规定都要严格--可能令英国的银行在与德意志银行 和法国巴黎银行 等欧洲大陆对手竞争时，处于不利地位。
“这会给投资者带来不确定性，让银行更难筹集资本，最终意味着银行能向企业放贷的资金减少，”英国银行业者协会上个月指出。
不过该协会的诉求对该委员会似乎影响甚微，Tyrie称，需将“在整个行业范围内进行分拆的第二项保留权”包括在内。不过他说只有经过独立审查并且获得财政部的批准后，金融监管机构才能采取这一行动。
“如果防范措施被认为无效，则将通过制定在整个行业范围内实行拆分的特殊规定来强化此法案。比较恰当的作法是由政府和议会，而非监管机构作出最终决定，”该委员会在报告中表示。
该委员会并建议，引入一个定期审查机制，以研判银行是否遵守规则。
其中一个控制风险的提议是限制杠杆比率。该委员会提议将此比率设为银行资本金的25倍，而政府希望是33倍。但该委员会报告称，“不大可能(为33倍的杠杆比率)提供足够强劲的支持”。
该委员会还呼吁政府将通过银行业改革法案的时间，推迟到委员会5月公布最终报告之后。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 许娜/徐文焰)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7