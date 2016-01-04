《独家新闻》越来越多银行在英国无纳税，工党要求采取更严厉举措

McDonnell表示，这些数字显示奥斯本“耳根子软”，“该报告应会在财政部拉响警钟，他(奥斯本)应立即扭转有关银行课税的决定。”

苹果和亚马逊等大型集团近年来转移利润的消息爆出后，避税在英国已经成为热门的政治话题。去年，监管机构要求银行披露从各个国家获得的利润各缴纳了多少税款。12月31日，花旗集团表示，其在英国的两家主要子公司合计获利3.08亿美元，但过去的亏损记录使其实际缴税为零。

瑞士信贷未纳税，是因为2014年在英国录得亏损。瑞士信贷公布，大部分欧洲的获利源自瑞士，而瑞士的实际税率远低于英国。

以费用收入计前10大外资投资银行中，只有三家在2014年缴纳了公司所得税。高盛集团伦敦分支获利为20亿美元，缴税2,700万美元；瑞银集团在英国获利1.4亿美元，缴税400万美元。这两家银行均拒绝置评。

这10大银行中，纳税最多的是法国巴黎银行，其英国分支获利9.54亿美元，缴税1.74亿美元。法国巴黎银行英国分支聚焦于投资银行和商业银行业务。

“法国巴黎银行决心在税务方面尽到公民义务，”该行在声明中说。

不可能将巴克莱和汇丰控股等英国银行业者的(税收)贡献进行对比，虽然它们都有投行业务，但他们的国别报告还包括了零售银行业务的纳税。巴克莱拒绝置评，未联系到汇丰控股发表评论。

大型银行税费图表：reut.rs/1NYFXun

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