英国当局调查巴克莱的卡塔尔贷款案--金融时报

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透伦敦1月31日 - 金融时报网站周四报导,英国当局正在调查巴克莱.有指控称巴克莱(BARC.L)在2008年金融危机最严重时期向卡塔尔提供贷款以投资于该行,作为其所筹资金的一部分,使巴克莱得以避免接受政府救助.
该报报导,两名匿名消息人士告诉其上述贷款遭到调查.
英国金融服务监管局(FSA)和英国严重诈骗调查局(SFO)正在调查巴克莱的紧急筹资情况.
巴克莱在8月证实,英国检察官对该行与卡塔尔控股(Qatar Holding)之间发生的支付行为展开刑事调查.此前双方之间的交易已受到监管调查.
巴克莱发言人对路透表示,"FAS和SFO的调查都在持续进行,为此我们无法进一步置评."路透联系了FSA,但FSA未做评论.(完)
(编译 王翔琼; 审校 张涛)
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