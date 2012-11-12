彭定康：BBC若失去民众信任只有死路一条

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透伦敦11月12日电(记者 Michael Holden/Kate Holton)---英国广播公司(BBC)理事会主席彭定康(Chris Patten)表示，如果不作出根本改变，BBC可能注定失败。此前，BBC总裁乔治·恩特威斯尔(George Entwistle)引咎辞职，因该公司播出一则错误报导，其中影射一名资深政客性侵儿童。
彭定康周日表示，如果想经得住来自竞争对手，特别是默多克新闻帝国的压力，BBC就必须恢复民众的信任。
彭定康对BBC电视台称：“如果你问‘BBC需要一场根本性的结构改革吗？’答案是肯定的，这也是我们必须要做的。”
彭定康曾是英国保守党的高层人物，也是最後一任香港总督。
“BBC在英国的地位基於人们对它的信任。如果信任没了，BBC也就完了。”
上任仅两个月的乔治·恩特威斯尔周六辞去总裁一职，因BBC新闻节目《新闻之夜》影射一名保守党资深政客性侵儿童。
BBC报导称，作为遣散协议的一部分，恩特威斯尔将拿到总额为45万英镑的年薪。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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