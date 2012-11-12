彭定康：BBC若失去民众信任只有死路一条

路透伦敦11月12日电(记者 Michael Holden/Kate Holton)---英国广播公司(BBC)理事会主席彭定康(Chris Patten)表示，如果不作出根本改变，BBC可能注定失败。此前，BBC总裁乔治·恩特威斯尔(George Entwistle)引咎辞职，因该公司播出一则错误报导，其中影射一名资深政客性侵儿童。

彭定康周日表示，如果想经得住来自竞争对手，特别是默多克新闻帝国的压力，BBC就必须恢复民众的信任。

彭定康对BBC电视台称：“如果你问‘BBC需要一场根本性的结构改革吗？’答案是肯定的，这也是我们必须要做的。”

彭定康曾是英国保守党的高层人物，也是最後一任香港总督。

“BBC在英国的地位基於人们对它的信任。如果信任没了，BBC也就完了。”

上任仅两个月的乔治·恩特威斯尔周六辞去总裁一职，因BBC新闻节目《新闻之夜》影射一名保守党资深政客性侵儿童。

BBC报导称，作为遣散协议的一部分，恩特威斯尔将拿到总额为45万英镑的年薪。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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