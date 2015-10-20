伦敦大本钟时钟变慢 急需修缮

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透伦敦10月19日 - 英国拥有156年历史的大本钟今年出现老态迹象，时钟变慢，可能需要进行重大修缮。这会使伦敦这一著名地标在接下来数月停止报时并被脚手架围住。
英国议会一个委员会的调查显示，需要进行大量的工作来对水侵蚀、建筑上的裂缝等问题进行修缮。上次对大本钟进行修缮是在31年前。
若进行修缮工作，这将是自1976年以来大本钟首次长期停止报时。1976年大本钟曾在九个月中断续停止报时26天。
“议会上下两院的委员会目前正在对该研究进行考量，将会就如何以最佳方式推进该商业案例提供建议，”议会一位发言人称。
“尚未就工事、时间进度及成本作出决定，”该发言人在声明中称。
一位议会消息人士对《星期日泰晤士报》称，修缮成本可能高达4,000万英镑（6,000万美元），工期将持续三年。
今年8月，大本钟的报时钟声曾晚了高达6秒，促使有关方面对大本钟进行全面检查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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