英国大本钟改名伊丽莎白塔

6月26日拍到的大本钟与英国国旗的合影，该楼将被更名为伊丽莎白塔。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦6月26日电---与埃菲尔铁塔和自由女神像齐名的英国大本钟塔楼，即将改名为伊丽莎白塔，以纪念伊丽莎白女王登基60周年。

该标志性建筑正式名称为“钟楼”，但通常被称为“大本钟”，“大本”是该钟楼报时钟的昵称。

首相卡梅伦对此表示欢迎，他说：“该钟楼改名为伊丽莎白塔，是恰当的，是对女王60年贡献的认可，是对杰出女王的特别致意。”

公众则对此反应不一。来自罗马尼亚的游客Mara Ciortescu说：“大本钟历史这麽久了，有标志性意义，为什麽要改名呢？全世界的人都不会知道伊丽莎白塔是什麽。”

银行业人士Richard Labonte则说：“这个主意不错。一座塔楼的名字叫‘本’很奇怪，冠以女王的名字很匹配。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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