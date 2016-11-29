英国商务大臣称政府希望加强员工在董事会的发声 但不会强推

路透伦敦11月29日 - 英国商务大臣Greg Clark周一称，英国政府希望加强员工在企业董事会的发声，但不打算推翻英国单一董事会的成功体制。

在英国广播公司(BBC)的采访中，Clark称政府计划“大力度”改革英国的企业治理，但不会“推翻”企业董事会的传统，即企业董事不必一定要是某种团体的代表。

在提及公司可将员工代表纳入董事会时，他称：“企业可以选择这样做...我们不会推行这一做法。但我认为我们想要的是加强员工在董事会中的发声。”(完)