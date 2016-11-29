英国商务大臣称政府希望加强员工在董事会的发声 但不会强推

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月29日 - 英国商务大臣Greg Clark周一称，英国政府希望加强员工在企业董事会的发声，但不打算推翻英国单一董事会的成功体制。
在英国广播公司(BBC)的采访中，Clark称政府计划“大力度”改革英国的企业治理，但不会“推翻”企业董事会的传统，即企业董事不必一定要是某种团体的代表。
在提及公司可将员工代表纳入董事会时，他称：“企业可以选择这样做...我们不会推行这一做法。但我认为我们想要的是加强员工在董事会中的发声。”(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。