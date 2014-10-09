英国财政部称委任中国银行等安排首次人民币英国国债发行事宜

路透伦敦10月9日 - 英国财政部表示，已经委任中国银行、汇丰和渣打银行来组织首次人民币英国国债发行。

英国希望成为西方首个发行海外人民币债券的国家，该国与中国的金融关系也在加深。

周四英国财政部表示，是次债券将为单独发行，且是基准规模。财政部称，将在“合适的时机”发行。(完)