英国财政部称委任中国银行等安排首次人民币英国国债发行事宜

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透伦敦10月9日 - 英国财政部表示，已经委任中国银行、汇丰和渣打银行来组织首次人民币英国国债发行。
英国希望成为西方首个发行海外人民币债券的国家，该国与中国的金融关系也在加深。
周四英国财政部表示，是次债券将为单独发行，且是基准规模。财政部称，将在“合适的时机”发行。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。