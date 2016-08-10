英国央行8月企业调查报告巩固经济走软预期

路透伦敦8月10日 - 英国央行周三发布一项调查报告显示，上个月英国商业服务增长及消费者支出放缓，部分归咎于英国6月公投退出欧盟。

英国央行已经在上周的季度通胀报告中发布了8月区域代表调查的一部分结果，内容显示企业预期公投退欧将对未来一年的资本支出、招聘和营收造成负面影响。

“商业服务增长进一步放慢，部分反映出商业地产投资和企业交易疲软，”英国央行月报称。

“消费者支出增长也减缓，不过似乎部分是受到天气异常潮湿的影响，”报告并称。

这份报告是基于英国央行地区代表与企业联系人在6月底至7月底期间的会晤完成的。(完)