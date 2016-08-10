英国央行8月企业调查报告巩固经济走软预期

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透伦敦8月10日 - 英国央行周三发布一项调查报告显示，上个月英国商业服务增长及消费者支出放缓，部分归咎于英国6月公投退出欧盟。
英国央行已经在上周的季度通胀报告中发布了8月区域代表调查的一部分结果，内容显示企业预期公投退欧将对未来一年的资本支出、招聘和营收造成负面影响。
“商业服务增长进一步放慢，部分反映出商业地产投资和企业交易疲软，”英国央行月报称。
“消费者支出增长也减缓，不过似乎部分是受到天气异常潮湿的影响，”报告并称。
这份报告是基于英国央行地区代表与企业联系人在6月底至7月底期间的会晤完成的。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 蔡美珍/于春红)
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路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。