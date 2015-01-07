英国金融：大银行2008年重组时称，若接受救助希望被阻止派息--央行

路透伦敦1月7日 - 英国央行2008年的会议记录显示，一些英国大型银行五年前资本重组时称，如果它们接受政府救助，就应阻止它们派发股息。

2008年10月，英国大型银行被告知要充实资本，而且那些没能筹得资金的业者需要接受政府救助。这使得苏格兰皇家银行 和莱斯银行集团 的部分股份由政府持有。

“记录显示，有些大型银行在谈判期间暗示，它们希望被告知，在接受救助期间不能派发股息，”英国央行2008年10月15日的会议记录显示。该会议记录于周三公布。

会议记录并未指明哪些银行持上述看法。

莱斯银行目前还有25%股份由政府持有，该行希望下个月进行金融危机以来的首次派息。苏格兰皇家银行仍有80%股份由政府持有，而且预计最早要到2016年才会再次派发股息。英国央行将需要批准两者的派息计划。

会议记录还显示，英国央行认为，一些银行业者也愿意央行对其施加更大压力，以把减薪作为资本重组计划的内容之一。

根据会议记录，英国央行预计政府对银行业者救助的持续时间“可能在六个月至六年之间”。而现在看来，苏格兰皇家银行受助时间可能比英国央行最悲观的预期还要长得多。(完)