英国经济：英镑走强无益于出口拉动经济复苏--央行副总裁宾恩

“若英镑进一步升值，将无助于恢复至净出口状态。自3月以来，英镑贸易加权汇率已经上涨近10%，”宾恩称。

上个月，宾恩在英国央行货币政策委员会(MPC)的同僚--麦卡弗蒂也表示，若英镑进一步走强将令人担忧，这可能使央行推迟升息。

宾恩表示，英国的出口有点令人失望，特别是服务业。不过他也指出，也有企业把此前转移至海外的业务带回国内的正面消息。

宾恩还对将2015年春季视为央行升息时间的看法发出警告。(完)