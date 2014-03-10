英国经济：英镑走强无益于出口拉动经济复苏--央行副总裁宾恩

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
“若英镑进一步升值，将无助于恢复至净出口状态。自3月以来，英镑贸易加权汇率已经上涨近10%，”宾恩称。
上个月，宾恩在英国央行货币政策委员会(MPC)的同僚--麦卡弗蒂也表示，若英镑进一步走强将令人担忧，这可能使央行推迟升息。
宾恩表示，英国的出口有点令人失望，特别是服务业。不过他也指出，也有企业把此前转移至海外的业务带回国内的正面消息。
宾恩还对将2015年春季视为央行升息时间的看法发出警告。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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