英国金融：央行称比特币可能带来诈欺风险，并有通缩之虞

路透伦敦9月11日 - 英国央行周四称，比特币以等类似电子货币如果得到广泛应用，诈欺风险可能上升，并可能损害英国经济。

英国央行称，在银行系统以外交易的比特币总量固定的特性，意味着以比特币做为主要货币建构的经济体系可能面临通缩风险。

比特币在2009年问世，全球用户已超过100万。比特币总量永久限制在2,100万个，现在已有超过1,300万个在流通中。一比特币约值474美元，不过今年以来在363.12-919.24美元间波动。

英国央行表示，兑换比率无法预测，而且交易费用可能越来越高，可能会使比特币及类似货币的普及性受限，但更根本的问题是总量固定。

“货币供应量不能因应需求调整，可能加剧价格和实际活动的波动，”英国央行称。很多因素都会使传统货币需求发生变化，包括圣诞节假期、衰退、技术变革等方方面面。

英国央行表示，目前比特币没有对英国金融稳定产生威胁。其估计英国大量持有比特币的人不超过2万人，全国每天交易不超过300笔。