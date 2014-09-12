英国金融：央行称比特币可能带来诈欺风险，并有通缩之虞

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透伦敦9月11日 - 英国央行周四称，比特币以等类似电子货币如果得到广泛应用，诈欺风险可能上升，并可能损害英国经济。
英国央行称，在银行系统以外交易的比特币总量固定的特性，意味着以比特币做为主要货币建构的经济体系可能面临通缩风险。
比特币在2009年问世，全球用户已超过100万。比特币总量永久限制在2,100万个，现在已有超过1,300万个在流通中。一比特币约值474美元，不过今年以来在363.12-919.24美元间波动。
英国央行表示，兑换比率无法预测，而且交易费用可能越来越高，可能会使比特币及类似货币的普及性受限，但更根本的问题是总量固定。
“货币供应量不能因应需求调整，可能加剧价格和实际活动的波动，”英国央行称。很多因素都会使传统货币需求发生变化，包括圣诞节假期、衰退、技术变革等方方面面。
英国央行表示，目前比特币没有对英国金融稳定产生威胁。其估计英国大量持有比特币的人不超过2万人，全国每天交易不超过300笔。
该行称，约60%的比特币交易是兑人民币交易，32%为兑美元交易，2%为兑欧元交易。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。