英国央行就脱欧公投不确定性发出警告 并严审买房出租类信贷

2016年3月3日，图为在法国拍摄的英国和欧盟旗帜。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦3月29日 - 英国央行周二告诫，有关英国是否继续留在欧盟的公投或推升信贷成本并促使英镑进一步贬值；同时央行采取行动力求提高银行风险缓冲，并减缓对购房者的放贷。

英国央行称，自11月份发布前次报告以来，金融稳定的前景发生恶化，中国信贷回升的情况“令人担忧”，而6月23日的脱欧公投则是国内最大的风险。

总裁卡尼本月稍早遭到部分倾向脱欧议员的炮轰，称其夸大了脱欧的危险性，不过央行并未就英国是否应当续留欧盟发表正式立场。

央行金融政策委员会(FPC)周二表示，“不确定性升高且拖延过久...或导致英镑进一步贬值，并影响到广大英国借款人的融资成本。”

英镑兑美元自年初以来已经跌至七年低点，市场预计在公投前后可能还有进一步波动。

虽然英国央行的大部分关切并不陌生，但其决定加强对房东的信贷监管，并推进有争议的银行业风险缓冲计划有些出人意料。

两项举措当前的影响可能较温和，但显示出了央行的政策方向，若央行扩大它们的规模，未来会有较大的影响。

近几年英国买房出租类（buy-to-let）信贷猛增，目前达2,000亿英镑。

但卡梅伦政府热衷于提高个人房屋拥有率，并提高对买房出租类的税收，这让英国央行担心，提供给房东的按揭规模一年增长20%或会以牺牲信贷标准为代价。

**或出台更严格的规定**

因此，英国央行建议银行业者评估贷款申请时将税收新规的影响考虑在内，严格审核房东收入情况，并确保租金收入足以负担至少为5.5%的按揭利率。

英国央行称，大多数银行已有类似的规定，但央行预计若全面实施这些规定将在三年内使按揭申请减少10-20%。

英国抵押贷款机构协会称，这些举措将会限制现有的市场操作。

然而未来可能会推出更严厉的规定，若财政大臣奥斯本决定给予英国央行对买房出租类按揭条款更大的监管权力，类似于目前已使用的住宅按揭监管权限。(完)