英国经济：不能确保英国生产率达到美国水准--央行委员

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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“对于生产率回升，我们并不能肯定。即便国际资本时刻在流动，生产率既可能背道而驰，也可能接近一致，”布罗德班特在智库经济事务研究所(Institute of Economic Affairs)的演讲中称。
“欧元区相对生产率的下降，在金融危机爆发的几年前就已经开始，无法保证我们的生产率将再次向美国看齐，”他并称。
2013年下半年美国生产率大幅上升，因企业产出大幅增长而且限制招聘和工时。
布罗德班特还表示，欧元区企稳对于英国复苏的帮助影响被低估。
“欧元区近期风险的回落，对于我们的经济复苏是个极大的促进因素。我无法肯定这个看法得到认同，”他说。(完)
(编译 田建华/李春喜 审校 高琦)
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。