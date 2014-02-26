英国经济：不能确保英国生产率达到美国水准--央行委员

“对于生产率回升，我们并不能肯定。即便国际资本时刻在流动，生产率既可能背道而驰，也可能接近一致，”布罗德班特在智库经济事务研究所(Institute of Economic Affairs)的演讲中称。

“欧元区相对生产率的下降，在金融危机爆发的几年前就已经开始，无法保证我们的生产率将再次向美国看齐，”他并称。

2013年下半年美国生产率大幅上升，因企业产出大幅增长而且限制招聘和工时。

布罗德班特还表示，欧元区企稳对于英国复苏的帮助影响被低估。

“欧元区近期风险的回落，对于我们的经济复苏是个极大的促进因素。我无法肯定这个看法得到认同，”他说。(完)