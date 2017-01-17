英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出

路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。

去年，英国经济是增长最快的发达国家之一，但英国央行预计，2017年增长将放缓，因公投脱欧后英镑急挫导致通胀升至目标之上。

英国央行卡尼在伦敦政经学院发表其今年首个演讲。他表示，越来越多的迹象表明，英国经济增长依赖于消费者支出，而不是投资或者出口，这对未来经济表现而言不是好征兆。

在英国央行提供的演讲稿中，卡尼表示，“预计未来几年经济增长将低于过去均值。增长可能放缓的一个明显迹象是，英国经济增长越来越多地由消费拉动。”

卡尼称，过去25年的经验显示，消费拉动的增长通常依赖于不断攀升的借贷率，一般来说会弱于多方位拉动的增长。

“目前，家庭看似完全消化了脱欧相关不确定性，”卡尼称。

“家庭支出将如何变化，家庭在借贷时将会达成怎样的跨期平衡将是未来一年的重要考量因素。货币政策委员会将继续监控这些动态平衡状态，”他补充道。

“货币政策可以从任一方向对经济前景的变化做出响应，以确保通胀向2%的目标可持续回升，”卡尼谈及英国央行当前政策立场时称。

他称，英国央行愿意容忍通胀在一定程度上超过目标，以限制经济增长放缓，但他称，决策者之前说过，容忍是有限度的。

卡尼周一强调，货币市场和消费者对于英国脱欧后的前景预期差异迥异，需要在未来某一时点达成一致。(完)