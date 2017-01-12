英国央行：总裁卡尼称，抑制消费者信贷将是“重大抉择”

新西兰评等：强劲的财政状况将帮助新西兰削减债务--穆迪
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。
在英国启动退欧进程，而且退欧公投导致英镑大幅贬值从而促使通胀上升的情况下，分析师将关注今年信贷增速将持续还是放缓。
英国2016年经济增长严重依赖消费者支出，后者部分资金来源为家庭增加借贷和减少储蓄。
英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)表示，除了汽车金融市场外，央行将警惕更广泛的信贷宽松。
金融政策委员会另一位委员泰勒(Martin Taylor)称，消费者信贷增长对该委员会来说是个“警示灯”，委员会需要更好地了解情况，但这未必构成问题。(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 张涛/龚芳)
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。