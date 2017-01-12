英国央行：总裁卡尼称，抑制消费者信贷将是“重大抉择”

在英国启动退欧进程，而且退欧公投导致英镑大幅贬值从而促使通胀上升的情况下，分析师将关注今年信贷增速将持续还是放缓。

英国2016年经济增长严重依赖消费者支出，后者部分资金来源为家庭增加借贷和减少储蓄。

英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)表示，除了汽车金融市场外，央行将警惕更广泛的信贷宽松。

金融政策委员会另一位委员泰勒(Martin Taylor)称，消费者信贷增长对该委员会来说是个“警示灯”，委员会需要更好地了解情况，但这未必构成问题。(完)