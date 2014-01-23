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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 07:18 BJT

英国利率：时机到来时，利率会以循序渐进方式上调--央行总裁

路透伦敦1月23日 - 英国央行总裁卡尼接受英国广播公司(BBC)采访时称，当收紧货币政策的时机到来时，英国利率可能也只会以循序渐进地方式上调，因为经济仍面临金融危机余波的冲击。

卡尼称，“即便调整货币政策，考虑到所面临的阻力...预计将以循序渐进的方式进行。”(完)
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