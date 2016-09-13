英国央行将于9月27日起购买总计100亿英镑公司债 为期18个月

路透伦敦9月12日 - 英国央行表示，将自9月27日开始透过逆向标购买进价值总计100亿英镑(133亿美元)的公司债，此为央行上月宣布的经济刺激举措之一。

英国央行称，初期拟每周举行三次标购，将持续18个月买进。

该央行8月4日宣布了此项购债计划，加上600亿英镑公债购买计划以及自2009年以来的首度降息，希望藉此抵御6月公投退欧对经济造成的立即性影响。

英国央行周一表示，所购债券必须是由对英国经济有卓越贡献的企业所发行，而且不是金融服务业公司。

标购将在每周二、三和五举行，且将关注特定领域。

英国央行表示，购债目标是让手中资产能够代表整个英国企业债市场。

根据当前已发行债券的情况，25%的债券将来自于电力企业、15%来自非周期性消费企业、14%来自工业和运输企业、13%来自通信企业。

剩下少量债券将来自于周期性消费企业、公共事业企业和房地产企业。

“诸如银行、建房互助协会和保险公司等受央行监管的企业所发债券，将不符合购债资格，”英国央行补充道。

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