英国央行将于9月27日起购买总计100亿英镑公司债 为期18个月

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月12日 - 英国央行表示，将自9月27日开始透过逆向标购买进价值总计100亿英镑(133亿美元)的公司债，此为央行上月宣布的经济刺激举措之一。
英国央行称，初期拟每周举行三次标购，将持续18个月买进。
该央行8月4日宣布了此项购债计划，加上600亿英镑公债购买计划以及自2009年以来的首度降息，希望藉此抵御6月公投退欧对经济造成的立即性影响。
英国央行周一表示，所购债券必须是由对英国经济有卓越贡献的企业所发行，而且不是金融服务业公司。
标购将在每周二、三和五举行，且将关注特定领域。
英国央行表示，购债目标是让手中资产能够代表整个英国企业债市场。
根据当前已发行债券的情况，25%的债券将来自于电力企业、15%来自非周期性消费企业、14%来自工业和运输企业、13%来自通信企业。
剩下少量债券将来自于周期性消费企业、公共事业企业和房地产企业。
“诸如银行、建房互助协会和保险公司等受央行监管的企业所发债券，将不符合购债资格，”英国央行补充道。
欲浏览英国央行购买企业债声明，请点击：here
(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 徐文焰/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。