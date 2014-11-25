全球金融：英国央行正考虑严格法规，加强对清算所的资本要求

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
TLAC指的是一种债券缓冲，可以减记或转换为股票，来为受困银行提供支持。
洲际交易所(ICE) 、芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和LCH Clearnet 等清算所的交易量料将大幅增加，因监管部门强制要求银行业通过CCP清算旗下衍生品交易，以提高安全性和透明度。
欧盟执委会官员Olivier Guersent表示，执委会将于2015年公布一项应对清算所倒闭的欧盟法律草案，但拒绝透露是否包含TLAC式的要求。
欧洲议会及欧盟成员国将修改和批准该法规。欧洲议会的英国议员Kay Swinburne希望引进针对清算所的“TLAC概念”。
"你拥有的工具越多，情况就越有利。你必须记住失败的代价，"国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)秘书长David Wright称。
“成本和收益是个重要问题。我宁愿过于谨慎，因为受损的代价如此之高，”Wright还称。
上述人士暗示，有资产因清算倒闭而无法取出的投资者是应该像清算所会员和所有者那样承担损失，还是应该作为“无辜的局外人”受到保护，对此问题即将展开争论。
Swinburne表示，投资者应该受到保护，否则就与纳税人在全球金融危机后援助民间金融机构的性质一样了。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 李爽/徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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