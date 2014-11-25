全球金融：英国央行正考虑严格法规，加强对清算所的资本要求

TLAC指的是一种债券缓冲，可以减记或转换为股票，来为受困银行提供支持。

洲际交易所(ICE) 、芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和LCH Clearnet 等清算所的交易量料将大幅增加，因监管部门强制要求银行业通过CCP清算旗下衍生品交易，以提高安全性和透明度。

欧盟执委会官员Olivier Guersent表示，执委会将于2015年公布一项应对清算所倒闭的欧盟法律草案，但拒绝透露是否包含TLAC式的要求。

欧洲议会及欧盟成员国将修改和批准该法规。欧洲议会的英国议员Kay Swinburne希望引进针对清算所的“TLAC概念”。

"你拥有的工具越多，情况就越有利。你必须记住失败的代价，"国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)秘书长David Wright称。

“成本和收益是个重要问题。我宁愿过于谨慎，因为受损的代价如此之高，”Wright还称。

上述人士暗示，有资产因清算倒闭而无法取出的投资者是应该像清算所会员和所有者那样承担损失，还是应该作为“无辜的局外人”受到保护，对此问题即将展开争论。

Swinburne表示，投资者应该受到保护，否则就与纳税人在全球金融危机后援助民间金融机构的性质一样了。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 李爽/徐文焰)