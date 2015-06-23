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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 08:00 BJT

英国经济：闲置劳动力储备“即将耗尽”应有助提高生产率--央行副总裁

“现在闲置劳动力储备接近于耗尽，很难说多近，精确测量经济中的闲置产能实际是不可能的，”他称。

闲置劳动力供应耗尽，会刺激企业改变劳动力密集型生产方式，从而提高生产率。

不过他表示，资源重新配置带动的生产率增长仍然较弱。他还表示亏损企业比例大幅高于以前，说明“企业面的‘僵化现象’严重”。

上周的数据显示，截至4月的三个月里，英国工人工资增长速度达到近四年最快，促使央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称升息或“在不远的将来”。

康利夫重申英国央行的指引称，利率可能从目前的纪录低位0.5%水平上调，不过将逐渐上升，而且不会高于危机前平均水平。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 张涛)

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