欧洲金融：不应强制欧元计价金融工具到欧元区清算--英国央行副总裁

路透伦敦2月22日 - 英国央行副总裁康利夫周三警告称，要求金融工具的清算在使用该工具计价货币的国家进行，会提高成本和导致市场分裂。

康利夫表示，针对多币种工具的清算中心，例如伦敦LCH清算所，可以令持仓相抵，从而提高效率，而“货币民族主义”会削弱效率。

“这可以降低集中清算成本--这种成本最终将由实体经济负担--而且还能提高效率和有效管理风险，带来全球金融稳定的重大好处，”康利夫在伦敦发表演说时表示。

“要求每一项金融工具都到使用其计价货币的地区进行结算，只会使多币种集中清算变得不可能。”

欧元区决策者已经表示，英国离开欧盟后，欧元计价的金融衍生品清算应转移到欧元区进行，目前这种清算业务主要由LCH经营。

欧洲央行未能成功将大量欧元清算业务从伦敦迁到欧元区，但预计可能在英国脱欧后再作尝试。

英国央行管理着部分全球大型清算机构，例如伦敦清算所(LCH)和洲际交易所(ICE)Clear Europe。

“在集中清算、结算以及支付业务方面，如果我们想维持当前的基础设施以保持开放且一体化的全球资本市场，我们将需要以针对监管合作与协调而达成的协议作为基础，”康利夫称。

他表示，“近几十年的国际经验证明，货币民族主义不是金融或货币稳定的必要条件。”