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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 22:23 BJT

标题新闻：2016年10月伦敦外汇日交易额同比增3%至2.18万亿美元，但较4月减少2%－BOE半年度调查

BOE为英国央行

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