英国经济：央行并不能预测利率应置于何处--央行首席经济学家戴尔

“在制定货币政策时我们的目标很明确，就是支持经济复苏、使部分富余产能得到利用，降低失业率，并使通胀率接近目标水平。”

但他表示，其并不十分清楚需要对利率作何调整。

“我们需要有点谦虚之心--过去几年的经验告诉我们，我们无法很准确地预测经济，”他表示。

戴尔还表示，第一季经济增长的结果可能稍微疲软，因为英格兰遭遇恶劣天气和洪水灾害，而且经验显示楼市过热有多么容易。

“楼市可以从健康状态骤然变得过热，所以我们的工作是表达出我们的担忧，并且极其密切地关注。”

英国央行周三表示，利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升，因为经济快速复苏令其更接近全速前进的状态。 (完)