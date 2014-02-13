英国经济：央行并不能预测利率应置于何处--央行首席经济学家戴尔

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
“在制定货币政策时我们的目标很明确，就是支持经济复苏、使部分富余产能得到利用，降低失业率，并使通胀率接近目标水平。”
但他表示，其并不十分清楚需要对利率作何调整。
“我们需要有点谦虚之心--过去几年的经验告诉我们，我们无法很准确地预测经济，”他表示。
戴尔还表示，第一季经济增长的结果可能稍微疲软，因为英格兰遭遇恶劣天气和洪水灾害，而且经验显示楼市过热有多么容易。
“楼市可以从健康状态骤然变得过热，所以我们的工作是表达出我们的担忧，并且极其密切地关注。”
英国央行周三表示，利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升，因为经济快速复苏令其更接近全速前进的状态。 (完)
(编译 郑茵/李春喜 审校 王洋/许娜)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)