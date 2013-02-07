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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 20:36 BJT

英国央行: 维持刺激政策不变,将把到期债券资金进行再投资

路透伦敦2月7日 - 英国央行周四决议维持经济刺激措施不变,但表决将持有公债部位3月到期取得的66亿英镑资金进行再投资.

为期两日的会议结束后,英国央行由九名成员组成的货币政策委员会(MPC)表示,指标利率将维持在纪录低位0.5%,不会扩大现为3,750亿英镑(6,030亿美元)的购债规模.

"试图透过以较目前金融市场预期更快的速度解除当前的刺激政策,来提早让通胀回到目标水准,会有让复苏脱离正轨,且通胀在中期落至目标下方的风险."

路透上周访问的70名分析师当中,无人预计英国央行会调整利率或购债总规模.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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