焦点：英国经济增长减缓 或影响该国央行鹰派决策者立场

路透伦敦5月8日 - 在英国经济急剧放缓，重燃对退欧前国内经济表现的疑虑之后，考虑何时开始暗示加息的英国央行官员本周将传递的主要讯息或许是“还没想好”。

英国央行多数决策者希望有更多时间来观察经济形势，然后再考虑是否调整处在纪录低位的利率。去年退欧公投后英国消费者所展现的韧劲着实让决策者们感到意外。

路透调查访问的所有分析师都认为，英国央行周四宣布利率决定时，货币政策委员会(MPC)的内部分歧不会加剧。

能源价格上涨以及退欧公投后英镑贬值，推动通胀上升，这种形势最近影响了英国央行决策者的看法，并促使一些投资者猜测，该央行近10年来的首次加息或许比预期来得更早。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯曾在4月暗示，他可能会与福布斯站在同一阵线。福布斯是该委员会迄今唯一支持升息的委员。

在桑德斯这番讲话之后，官方公布的经济数据显示，英国经济在2017年第一季失去了许多动能，仅较前季增长0.3%，为英国央行预测值的一半。

随着通胀率升破央行的2%目标，经济的主要推动力--家庭支出开始减弱。

虽然有些迹象显示出口增长或将在一定程度上填补减少的支撑力道，但程度有多深，各界看法并不一致。

不过，路透调查显示，福布斯仍将是唯一支持升息的委员，委员会料将以七票对一票赞成维持利率在纪录低位。

副总裁霍格(Charlotte Hogg)因未申报利益冲突事宜而辞职后，央行货币政策委员会(MPC)成员人数暂时减至八人。

分析师还称，今年经济开局不利，央行可能下调2.0%的增长预估，尽管部分民间部门调查显示4月略有复苏。

**一波三折**

外界将仔细品味央行总裁卡尼的言论，探究他的观点是否发生转变。2月时卡尼称，英国经济在退欧的道路上将“一波三折”，暗示出他仍不急于考虑升息。

本周他可能持相似论调。

“关键讯息也许就是：一切皆有可能。央行仍含蓄表示升息倾向，但并不十分急于实行，”加拿大丰业银行欧洲固定收益策略负责人Alan Clarke说道。

近期英镑升值，应该有助于减轻未来的通胀压力，或许让卡尼更容易推行这一想法。

自英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)宣布提前大选以来，英镑已升至1.29美元上方，但路透调查的外汇分析师认为，未来几个月英镑将跌回1.25美元。

大选本身对英国央行的最新预期没有多少影响，卡尼可能会提醒投资者和英国公众，下一步的举措可能是升息。

自2月以来，卡尼和他的副手布罗德班特都强调，英国央行的预估是以未来几年利率逐步上升为基础，而这种情况并未在金融市场得以反映。

摩根大通分析师Allan Monks认为，若英国央行货币政策委员会(MPC)对市场预期感到担心，卡尼或会提醒注意这一点。

他说道，“若下周有意外情况的话，可能就在这个问题上。例如，MPC可能会更为明确地指出，‘多数委员’赞同在预期的期限内宜收紧政策。”(完)