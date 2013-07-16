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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 19:00 BJT

英国金融：央行委员费希尔称随着美联储走向退出，英国市场料出现更多波动性

路透伦敦7月16日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二称，随着美联储走向退出，英国市场料出现更多波动性。他并称，目前英国收益率曲线暗示2015年中期前不会升息。(完)

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