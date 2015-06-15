标题新闻：BOE委员福布斯称希腊危机扩散的最典型渠道可管理，金融系统应对冲击的能力已增强

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。