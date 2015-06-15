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债券 | 2015年 6月 15日 星期一 23:27 BJT

标题新闻：BOE委员福布斯称希腊危机扩散的最典型渠道可管理，金融系统应对冲击的能力已增强

BOE:英国央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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