英国央行政策委员福布斯认为可能很快升息 突显央行内部分歧

图为2016年8月拍摄的英国央行外的标志。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦2月7日 - 英国央行官员之间对于利率前景看法的差异在周二更加受到关注，一位官员表示，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，利率或许很快就需要上调。

就在上周央行还暗示不急于升息，总裁卡尼强调走在脱欧道路上的英国经济“不会一帆风顺”。

但身为英国央行货币政策委员会(MPC)外部成员的美国学者福布斯表示，她开始对央行的政策立场感到不安。

她的讲话揭露出MPC委员之间的部分分歧。上周公布的政策声明中对此已有所提及，称一些决策者对于容忍高通胀以帮助支持经济这一作法的容忍度，距离极限“又近了一点”。

福布斯表示，此前的预估显示，通胀升向3%，这只是在经济成长和就业前景疲弱的情况下“刚刚可以被容忍的水平”。但她认为现在没有什么经济即将恶化的迹象。

她还表示，初步证据表明，通胀速度正开始超过预期。

“我认为，如果经济依然稳健，名义数据持续回升，这可能很快暗示将要升息，”福布斯在为周三英格兰北部利兹市演讲准备的演讲稿中称。

这番言论推动英镑兑美元小涨，英国公债期货走低。

虽然福布斯去年8月投票支持降息至0.25%的纪录低位以应对英国退欧公投结果的冲击，但她及另外两位MPC委员反对重启购债计划。此外，她还投票反对购买公司债。

“如果福布斯证实自己也是容忍度有限的人，我想很多人都不会感到意外，”加拿大皇家银行经济分析师Sam Hill称，并表示MPC其他委员尚未明确表明自己的看法。“我觉得市场应该不会受她的言论左右。”

福布斯对于利率最佳路径也持不同看法，称不确定性和经济前景可能不稳并不能成为无期限地维持货币政策不变的理由。

“我认为这段时期MPC应该十分敏感，并且愿意在必要时迅速调整货币政策路径--即便这意味着要逆转近期的利率调整，”福布斯称。

其他决策者此前曾表示，如果逆转英国央行未来进行2007年以来首次升息的路径最终被证明是毫无根据的，那么将付出高昂代价。

此外，福布斯还称，有关英国如何退欧的谈判可能会左右英镑走势及对英国经济的信心。

周二稍早公布的一份路透调查显示，分析师预计英镑可能将进一步走贬，12个月后跌至1.21美元。(完)