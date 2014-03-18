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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 18:50 BJT

英国央行：任命Haldane自6月起担任首席经济学家

路透伦敦3月18日 - 英国央行周二宣布更多管理层人事变动，任命当前的金融稳定执行董事Andy Haldane担任央行首席经济学家，自6月开始履职。

英国央行称，Haldane将接替现任首席经济学家戴尔，并离开货币政策委员会。戴尔将担任一个与Haldane目前职位相似的职务。

周二稍早，英国政府和央行任命了两位新的央行副总裁，分别是货币政策委员会成员布罗德班特和国际货币基金组织(IMF)官员Nemat Shafik。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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