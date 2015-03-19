英国央行：应做好在必要时降息的准备--首席经济学家

但英国央行总裁之后称不会因应油价大跌而降息，且周三发布的央行3月货币政策会议记录也没有明确提及该立场。

霍尔丹表示，央行下一步行动可能是降息，也可能是升息。他表示这只表达他个人观点，并非MPC整体意向。

他表示，“过去一年通胀如自由落体般下滑，跌至近零水准。”并称通胀有可能跌得比上月央行预估的还要多。

“我认为英国央行升息或降息的几率大致均衡。换句话说，我认为在不久的将来，政策可能需要向任何一个方向作出调整，具体方向取决于风险向哪一方倾斜，”霍尔丹表示。

他指出，当前没有迫切的因由来调整利率，周三发布的会议记录显示所有政策制定者预计利率将在未来三年攀升。

路透访查的分析师预计英国央行下一步举措将是在约一年内升息。(完)