英国央行：MPC委员霍尔丹称，加息是应对泡沫的最后防线

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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霍尔丹表示，目前他认为“鲜有迹象”显示薪资压力可能促使英国央行提前升息。英国央行所有决策者均认为，在将利率从纪录低点0.5%上调之前，英国经济还有增长的空间，不过年率增速超过3%意味着闲置产能快速消失。
但霍尔丹称，出现高通胀的风险比之前低了很多。
“我们可能在结构上高估了欧洲的通胀和薪资压力...”他说。
英国5月通胀率降至1.5%，欧洲央行已经将存款利率降至负值以抵御通缩风险。
霍尔丹还表示，现在的金融市场人气比金融危机前更可能出现大幅波动，因有些风险已经从银行转移到资产管理公司等其他投资者处。
“一般来说，金融市场波幅比之前更高，”他指出。(完)
(编译 洪曦/杜明霞；审校 张明钧/张若琪)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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