英国央行：MPC委员霍尔丹称，加息是应对泡沫的最后防线

霍尔丹表示，目前他认为“鲜有迹象”显示薪资压力可能促使英国央行提前升息。英国央行所有决策者均认为，在将利率从纪录低点0.5%上调之前，英国经济还有增长的空间，不过年率增速超过3%意味着闲置产能快速消失。

但霍尔丹称，出现高通胀的风险比之前低了很多。

“我们可能在结构上高估了欧洲的通胀和薪资压力...”他说。

英国5月通胀率降至1.5%，欧洲央行已经将存款利率降至负值以抵御通缩风险。

霍尔丹还表示，现在的金融市场人气比金融危机前更可能出现大幅波动，因有些风险已经从银行转移到资产管理公司等其他投资者处。

“一般来说，金融市场波幅比之前更高，”他指出。(完)