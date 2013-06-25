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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 17:14 BJT

英国金融：在经济持续复苏前恢复正常利率水平将是不明智的--央行总裁金恩

路透伦敦6月25日 - 英国央行总裁金恩周二表示：

* 在经济持续复苏之前恢复正常利率水平将是不明智的

* 其认为利率将很快恢复到正常水平的想法有些过急

* 如果在利率上升前不先降低债务，银行将出现严重的偿付问题

* 市场对美联储政策动向的反应不是什么沟通问题，问题在于经济前景不确定。(完)

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