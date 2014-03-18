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债券 | 2014年 3月 19日 星期三 03:46 BJT

英国金融：央行总裁卡尼称不会贸然行动，遏制楼市风险

路透伦敦3月18日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，央行将不急于动用政策工具来应对与楼市不断增强相关的风险。

“我们不应贸然行动。我们有工具，完全能应对这些风险，”卡尼表示，“我们不会只是为了证明我们有能力应对这些风险就贸然使用(这些工具)，我们将视情况逐步使用这些工具。”

今年稍早，因担忧楼市强势，英国央行叫停了贷款融资计划(Funding for Lending Scheme,FLS)。之前，银行透过该计划向购房者提供贷款。

卡尼还指出，银行业太大而不能倒问题尚未完全得到解决。

他表示，因利率处于低位，市场上存在一些过度冒险的迹象。(完)
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