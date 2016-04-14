焦点：英国央行对退欧或将打击英国经济发出迄今最明确警告

图中为2016年3月30日在伦敦拍到的欧盟标识旗和英国国旗。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦4月14日 - 英国央行警告如果英国退出欧盟，可能打击英国经济，导致英镑下跌。这是英国央行迄今以来发出的最明确相关警告，但这一表态惹恼了支持退欧阵营人士。

两天前国际货币基金组织(IMF)表示，如果英国6月23日公投结果是退出欧盟，世界经济将会遭殃。

“这样的公投(结果)或导致经济前景在较长时期充斥着不确定性，包括出口增长前景。”英国央行称。

“这一不确定性将有可能压制短期需求...可能会对资产价格、尤其是英镑汇价产生明显影响。”

英国退欧支持者称，央行丧失了其在这场争论中的正式中立立场。民调结果显示，支持和反对退欧阵营没有一方有明显的优势。

“英国央行总裁显示了其不再是懦夫，但实际上削弱了自己的形象，”保守党国会议员Philip Davies告诉路透称，“英国央行根本不应该发表评论。”

总而言之，本次会议记录有17次提到公投，上次会议记录中八次提到。

央行货币政策委员会称，他们已经看到有迹象显示即将到来的公投正影响着企业的决定，商业地产销售下滑，投资延迟，公司上市减少。这是该委员会首次作出如此表示。

“这或会导致今年上半年经济增长有些软化。”委员会称。

会议记录发布后，英镑收复失地，英债扩大跌幅。

英国央行总裁卡尼曾将英国退欧称为国内金融稳定的最大风险，并强调与欧盟之间开放性贸易关系所带来的益处。卡尼的言论招来了英国退欧支持者的抨击。

周四的会议记录以卡尼的言论为基础，立足于公投之争对英国经济影响的更明确迹象。

路透调查的分析师绝大部分认为，退欧将打击经济。

货币政策委员会(MPC)九位委员今日一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，关于前景则各人看法依然不一。

**谨慎态度**

决策者称，退欧公投可能令未来数月解读经济数据变得更加困难，对任何意外数据的反应必须更加谨慎。

数据显示，英国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，升幅创15个月来最高水平，而英国央行密切关注的核心CPI较上年同期上升1.5%，创2014年10月来最高升幅，也高于路透调查预估。

但英国央行预计，随着复活节期间机票价格涨势消退，本月通胀或回落。该行还表示，单位工资成本增幅低于与2%的通胀目标相一致的水平。

“没有任何迹象显示，MPC委员接近投票支持改变政策，无论是升息还是降息，”花旗银行分析师Michael Saunders称。

英镑贸易加权指数今年已累计跌逾7%，上周触及两年半低点。

上月英国央行在会议记录中称，英镑近期的跌势有很大一部分是因应围绕公投的不确定性，央行本月进一步表示尚不清楚影响还会持续多久。

在英国央行会议之前，金融市场已经完全排除今年英国加息的可能性，甚至有人押注第一次采取利率行动将会是降息。

路透调查显示，受访分析师普遍预期首度加息将落在明年第一季。(完)