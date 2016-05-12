英国央行即将发布最新经济展望 预计不会单独预测脱欧影响

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透伦敦5月12日 - 当前英国经济前景的不确定性为数年来最高，在此背景下揭晓央行最新经济预测时，总裁卡尼将小心回到有关英国脱欧的辩论中。
英国央行料不会就英国脱欧可能对经济产生的影响这一问题，单独作出独立预测，以免涉及政治敏感话题。
脱欧派已经指责，卡尼强调脱欧对英国金融系统的风险，并称40年来的欧盟成员国地位让英国受益，这已经显示出其倾向性。
但英国央行可能承认，如果6月23日英国公投决定离开欧盟，可能会带来冲击。
“央行对这种辩论只希望参与到这种程度，目前还不是很深，”RBS的经济分析师Ross Walker称。
Walker表示，英国央行或许会暗示退欧不确定性对经济的影响，可能暗示经济增长低于其主要预期的程度甚于以往。
2016年迄今，英国经济已失去很多动能，这些因素帮助其在过去三年表现好于其他大多数富裕国家。
许多分析师将英国经济放缓归咎于公投结果存在不确定性，英国央行也已表示，看到公投前投资有减少的迹象。
英国央行周四料将表示，货币政策委员会(MPC)投票决定维持利率在0.5%的纪录低位不变。英国央行已经将指标利率维持在该水平七年多时间。
两位MPC委员曾暗示支持降息，但大多数分析师预计，央行将等到6月23日公投结果出炉、英国经济前景更加明朗以后，再考虑是否祭出刺激举措。
大多数分析师预计，如果英国决定留在欧盟，英国央行下一步行动将是在明年初升息。(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/龚芳)
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