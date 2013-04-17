英国央行：4月会议仍以6-3票数否决重启资产购买计划

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
货币政策委员会委员一致认为2月以来前景基本没有改变。通胀升势可能快于预期的稍早迹象，被过去一个月英镑计价的油价下跌及英国3月公布的年度预算案冻结部分税赋所抵消。
这些委员补充称，上半年经济成长可能将保持迟滞。
目前英国央行预测今年稍后通胀率将超过3%，要到2016年初之后才会回到2%目标位的下方。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼/白云/于春红; 审校 杜明霞/艾茂林/张若琪/隋芬)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。