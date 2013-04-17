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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 16:55 BJT

英国央行：4月会议仍以6-3票数否决重启资产购买计划

货币政策委员会委员一致认为2月以来前景基本没有改变。通胀升势可能快于预期的稍早迹象，被过去一个月英镑计价的油价下跌及英国3月公布的年度预算案冻结部分税赋所抵消。

这些委员补充称，上半年经济成长可能将保持迟滞。

目前英国央行预测今年稍后通胀率将超过3%，要到2016年初之后才会回到2%目标位的下方。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼/白云/于春红; 审校 杜明霞/艾茂林/张若琪/隋芬)

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