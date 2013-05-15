英国经济：央行季度经济预测料显示通胀预期下降，经济成长或略微上升

路透伦敦5月15日 - 英国央行总裁金恩周三应带来一些好消息，即便英国经济远未达到良好状态。这将是金恩任内最后一次发布季度经济预估，之后卡尼将在7月接过央行总裁的权力棒。

英国央行自此次金融危机以来，一再调降经济成长预期，并调高通胀预估，但此次季度通胀报告料将截然相反。

路透上周调查分析师预计，英国央行料预估通胀在今年晚些时候在3.0%触顶，低于三个月前预期的3.2%。

多数分析师还预计，该央行还将把通胀回落至2%目标位的预估时间提前，因最近英镑略微升值且油价下降。过去五年多数时候通胀率都超过该目标位。

英国央行2月时预计，通胀直到2016年第一季才会降至目标水准，令金融市场感到不安。

英国央行前经济学家Rob Wood预计，通胀达到目标的预估时点料提前一年至2015年初。

“但发布该好消息的同时，整体情况不会有太大变化，”Wood说。“我们预计英国央行还将预估经济复苏仍处于较低水平。还需要更多刺激举措且即将出台。”

金恩在0930GMT举行记者会时可能还会指出经济面临的主要风险。(完)