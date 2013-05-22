英国央行：5月会议再次以6：3票数否决扩大量化宽松规模--会议记录

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
卡尼在担任加拿大央行总裁期间推崇对低利率的长期承诺，英国财长已经让其评估这套沟通策略在英国的可行性。
英国央行会议记录指出，经济增长前景仍然不佳，且欧债危机恶化给英国经济复苏构“巨大潜在阻力”。
上周公布的5月通胀报告显示，短期内通胀可能略升至稍高于3%，但两年后将回落至2%的央行目标水平，回落速度稍快于之前的预估。
周二公布的通胀数据显示，通胀回落幅度大于预期，由2.8%降至2.4%，不过自2009年12月以来一直高出2%的目标水平。
MPC一致投票决定维持利率在0.5%的纪录低位不变，自2009年3月以来利率一直维持在该水平。MPC委员费希尔和迈尔斯与央行总裁金恩支持扩大资产购买计划。(完)
(编译/审校 隋芬/李春喜/田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币