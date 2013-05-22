版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:59 BJT

英国央行：5月会议再次以6：3票数否决扩大量化宽松规模--会议记录

卡尼在担任加拿大央行总裁期间推崇对低利率的长期承诺，英国财长已经让其评估这套沟通策略在英国的可行性。

英国央行会议记录指出，经济增长前景仍然不佳，且欧债危机恶化给英国经济复苏构“巨大潜在阻力”。

上周公布的5月通胀报告显示，短期内通胀可能略升至稍高于3%，但两年后将回落至2%的央行目标水平，回落速度稍快于之前的预估。

周二公布的通胀数据显示，通胀回落幅度大于预期，由2.8%降至2.4%，不过自2009年12月以来一直高出2%的目标水平。

MPC一致投票决定维持利率在0.5%的纪录低位不变，自2009年3月以来利率一直维持在该水平。MPC委员费希尔和迈尔斯与央行总裁金恩支持扩大资产购买计划。(完)

(编译/审校 隋芬/李春喜/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐