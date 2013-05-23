更正-英国央行：5月会议再次以6：3票数否决扩大量化宽松规模--会议记录(5月22日)

(更正：译文第二段有误，应为“250亿英镑资产购买”，而非“250亿美元资产购买”)

路透伦敦5月22日 - 周三发布的会议记录显示，英国央行最高决策者在5月会议上以6：3的投票结果否决重启公债购买计划，为连续第四个月如此，因英国经济出现改善迹象。

央行总裁金恩在会上再次呼吁增加250亿英镑资产购买，但一如预期未获通过。这是金恩退休前的倒数第二次政策会议。

不过货币政策委员会(MPC)的多数其他官员担心，推出意外之举可能制造对央行降低通胀承诺的疑虑，他们并指出经济增长前景好于三个月之前。

“整体而言，本月的消息令人乐观，”会议记录称。“自2007年2月的通胀报告以来，MPC首次上调未来三年产出预估,并下调通胀预估。”

英国央行在扩大资产购买方面的谨慎态度与美国和日本央行形成鲜明对比。美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍在购买资产，尽管部分官员已经开始讨论退出该计划。日本央行最近也决定扩大经济刺激政策。

本月初路透访问的分析师预计，今年稍晚英国央行有55%的机率扩大资产购买计划。主要的不确定性在于，金恩标志性的政策是否能获得继任者卡尼的认可，后者将在7月1日上任。

卡尼在担任加拿大央行总裁期间推崇对低利率的长期承诺，英国财长已经让其评估这套沟通策略在英国的可行性。

英国央行会议记录指出，经济增长前景仍然不佳，且欧债危机恶化给英国经济复苏构“巨大潜在阻力”。

上周公布的5月通胀报告显示，短期内通胀可能略升至稍高于3%，但两年后将回落至2%的央行目标水平，回落速度稍快于之前的预估。

周二公布的通胀数据显示，通胀回落幅度大于预期，由2.8%降至2.4%，不过自2009年12月以来一直高出2%的目标水平。

MPC一致投票决定维持利率在0.5%的纪录低位不变，自2009年3月以来利率一直维持在该水平。MPC委员费希尔和迈尔斯与央行总裁金恩支持扩大资产购买计划。(完)