《英国央行焦点》总裁卡尼首秀采行前瞻性指导，央行声明打击加息预期

货币政策委员会一如预期维持本月货币政策不变。

声明公布后，英镑回落，英国股市和公债价格上涨。该声明也暗示，可能会就货币政策给出更详细的指引，时间最快也许会是在下月。

“外界已经更加预期英国货币政策会出现重大变化，”Fathom Consulting分析师在客户报告中指出。“今天可能标志着货币政策委员会具有深远意义的新战略面世--即使用前瞻性指导。”

卡尼在担任加拿大央行总裁的时候就提倡使用长期指引，这也是英国财政大臣欧思邦选中他来接替英国央行前总裁金恩的原因之一。

许多分析师认为提供利率指导的作法有助于在利率无法更低、而且购买更多公债的效果可能消褪的时候提振信心。美国联邦储备理事会(美联储/FED)从2009年以来即采用这种方法。