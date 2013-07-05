《英国央行焦点》总裁卡尼首秀采行前瞻性指导，央行声明打击加息预期

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯1月曾表示，他觉得决策者提前几个月就束缚住手脚的作法没有好处。迈尔斯一直提倡扩大购债规模。

对大规模前瞻性指导持批评态度的人称，这会将央行锁死在不现实或以后看起来可能很愚蠢的政策上，在市场充满不确定性的时候更是如此。

欧思邦要求卡尼在8月7日前就采取前瞻性指导的理由及形式进行报告。央行在周四的声明中表示，这会对当月货币政策委员会的政策讨论提供“重要指向作用”。

**维持平静**

卡尼暂时看似维持了货币政策委员会内部的平静，央行周四有关公债收益率上升的声明，与金恩上个月在其任内最后一场政策会议上表达的忧虑一致。

近期一系列数据优于预期，有助于推升金融市场借贷成本，因市场希望英国经济在停滞了两年且受金融危机冲击五年后终于回到正轨。

跟其它国家公债一样，英国公债收益率也在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话后大涨。贝南克6月时曾经就美联储缩小并最终结束购债计划给出一个可能的时间表。

周四声明立即影响到英国公债价格和相关资产。

巴克莱固定收益策略师Moyeen Islam表示，现在市场预期央行下一次加息将在2015年下半年，而不是周四声明出来前预期的上半年。

也有分析师表示，声明可能预示着，央行在卡尼的带领下将重启购债计划。

“8月肯定会有指引，然后问题就会转为央行是否还会购买资产，”法国巴黎银行分析师David Tinsley说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)