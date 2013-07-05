《英国央行焦点》总裁卡尼首秀采行前瞻性指导，央行声明打击加息预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯1月曾表示，他觉得决策者提前几个月就束缚住手脚的作法没有好处。迈尔斯一直提倡扩大购债规模。
对大规模前瞻性指导持批评态度的人称，这会将央行锁死在不现实或以后看起来可能很愚蠢的政策上，在市场充满不确定性的时候更是如此。
欧思邦要求卡尼在8月7日前就采取前瞻性指导的理由及形式进行报告。央行在周四的声明中表示，这会对当月货币政策委员会的政策讨论提供“重要指向作用”。
**维持平静**
卡尼暂时看似维持了货币政策委员会内部的平静，央行周四有关公债收益率上升的声明，与金恩上个月在其任内最后一场政策会议上表达的忧虑一致。
近期一系列数据优于预期，有助于推升金融市场借贷成本，因市场希望英国经济在停滞了两年且受金融危机冲击五年后终于回到正轨。
跟其它国家公债一样，英国公债收益率也在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话后大涨。贝南克6月时曾经就美联储缩小并最终结束购债计划给出一个可能的时间表。
周四声明立即影响到英国公债价格和相关资产。
巴克莱固定收益策略师Moyeen Islam表示，现在市场预期央行下一次加息将在2015年下半年，而不是周四声明出来前预期的上半年。
也有分析师表示，声明可能预示着，央行在卡尼的带领下将重启购债计划。
“8月肯定会有指引，然后问题就会转为央行是否还会购买资产，”法国巴黎银行分析师David Tinsley说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。