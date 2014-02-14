《焦点》英国央行政策指引焦点有变，利率前景更扑朔迷离

Capital Economics称，产出缺口与GDP之比高达6%(这是智库财政研究所(IFS)报告中引用的最高预估值)，因此利率可至少到2015年底维持不变。

“对我们来说，金融危机的破坏力竟然这么强，对经济产生这么大的破坏力，似乎令人难以置信，”Capital Economics的分析师Martin Beck称。

“在未来数年，我们很可能看到生产力强劲复苏，这暗示通胀压力将会减轻。”

而另一个极端看法是，咨询机构Fathom Consulting认为产出缺口已经消除，它预计若经济增长在1-1.5%以上，就会产生通胀风险。

根据这个观点，Fathom Consulting的分析师Phil Lachowycz认为，英国央行应当在今年年中开始收紧货币政策。不过他怀疑卡尼和货币政策委员会的其他成员不会这么迅速采取行动。

“虽然他和货币政策委员会很希望表示，不会拿经济复苏冒险，但我们认为这意味着决策者会拿通胀冒险，即将低利率维持过久，”Lachowycz表示。(完)