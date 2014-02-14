《焦点》英国央行政策指引焦点有变，利率前景更扑朔迷离

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
Capital Economics称，产出缺口与GDP之比高达6%(这是智库财政研究所(IFS)报告中引用的最高预估值)，因此利率可至少到2015年底维持不变。
“对我们来说，金融危机的破坏力竟然这么强，对经济产生这么大的破坏力，似乎令人难以置信，”Capital Economics的分析师Martin Beck称。
“在未来数年，我们很可能看到生产力强劲复苏，这暗示通胀压力将会减轻。”
而另一个极端看法是，咨询机构Fathom Consulting认为产出缺口已经消除，它预计若经济增长在1-1.5%以上，就会产生通胀风险。
根据这个观点，Fathom Consulting的分析师Phil Lachowycz认为，英国央行应当在今年年中开始收紧货币政策。不过他怀疑卡尼和货币政策委员会的其他成员不会这么迅速采取行动。
“虽然他和货币政策委员会很希望表示，不会拿经济复苏冒险，但我们认为这意味着决策者会拿通胀冒险，即将低利率维持过久，”Lachowycz表示。(完)
(编译 洪曦/朱晓军/石冠兰/李春喜; 审校 王洋/田建华/许娜/张荻)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)