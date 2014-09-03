《分析》升息遭遇英国大选，货币政策沦为选战议题

调查公司YouGov上个月的调查报告显示，33%的潜在选民称如果加息自己的境况将改善，同时仅有23%的潜在选民希望降息。

年纪较大的选民更加依赖储蓄，也倾向于支持保守党，他们通常希望加息。但背负抵押贷款的年轻选民则正好相反。

总之，竞选活动对加息时机的影响，将在很大程度上取决于政府能否将加息描述为经济复苏的一个佐证，而不是强化了工党所谓的生活成本危机。

YouGov副董事Anthony Wells表示，政府可能倾向于维持利率不变，以防在预期十分艰难的竞选活动中节外生枝。