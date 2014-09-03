《分析》升息遭遇英国大选，货币政策沦为选战议题

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
调查公司YouGov上个月的调查报告显示，33%的潜在选民称如果加息自己的境况将改善，同时仅有23%的潜在选民希望降息。
年纪较大的选民更加依赖储蓄，也倾向于支持保守党，他们通常希望加息。但背负抵押贷款的年轻选民则正好相反。
总之，竞选活动对加息时机的影响，将在很大程度上取决于政府能否将加息描述为经济复苏的一个佐证，而不是强化了工党所谓的生活成本危机。
YouGov副董事Anthony Wells表示，政府可能倾向于维持利率不变，以防在预期十分艰难的竞选活动中节外生枝。
不过，倘若英国央行真的加息，保守党至少也可以从过往的经历中获得一些安慰。上一次英国央行在大选前加息出现在1955年，当时保守党保住了执政党地位，而且扩大了多数优势。(完) (编译 李春喜/王兴亚/王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张荻)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。