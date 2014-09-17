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货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 16:53 BJT

英国央行：两名委员投票支持升息，MPC看法再次未能一致--会议记录

平均每周所得一直非常疲弱，央行货币政策委员会(MPC)认为这可能一部分是由于长期失业者以低技能工作重新进入就业市场。

MPC称，单位劳工成本的变化对于通胀前景更为重要。该指标结合了薪资增长和生产力。目前单位劳工成本的增速远低于能够引发通胀压力的水准。

即便随着工人经验的增加，工资上涨，如果生产力改善，这也不一定成为通胀问题。

此前MPC关于通胀压力的多数看法都集中在薪资增长上。(完)

(编译 李春喜/王颖/艾茂林 审校 田建华/王洋/蔡美珍)
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