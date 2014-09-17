英国央行：两名委员投票支持升息，MPC看法再次未能一致--会议记录

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
平均每周所得一直非常疲弱，央行货币政策委员会(MPC)认为这可能一部分是由于长期失业者以低技能工作重新进入就业市场。
MPC称，单位劳工成本的变化对于通胀前景更为重要。该指标结合了薪资增长和生产力。目前单位劳工成本的增速远低于能够引发通胀压力的水准。
即便随着工人经验的增加，工资上涨，如果生产力改善，这也不一定成为通胀问题。
此前MPC关于通胀压力的多数看法都集中在薪资增长上。(完)
(编译 李春喜/王颖/艾茂林 审校 田建华/王洋/蔡美珍)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。