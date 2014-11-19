英国央行：MPC委员以7:2通过维持利率在0.5%不变--会议记录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
央行官员质疑，国内民间消费支出能否保持足够强劲，以抵消政府收紧预算的措施以及疲软的海外需求。
麦卡弗蒂和威尔仍然指出，通胀率低于目标水平，主要是汇率上涨和原材料价格降低的结果。自8月以来他们在央行会议上均投票支持升息。
上周英国央行发布的最新经济预测显示，未来六个月英国通胀率可能降至1%以下。央行总裁卡尼暗示，市场对央行不会很快升息的预期是正确的。
卡尼警告，英国的贸易伙伴可能带来“巨大的拉低通胀的压力”。(完)
(编译 洪曦/王颖/李春喜 审校 张明钧/张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。