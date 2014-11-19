英国央行：MPC委员以7:2通过维持利率在0.5%不变--会议记录

央行官员质疑，国内民间消费支出能否保持足够强劲，以抵消政府收紧预算的措施以及疲软的海外需求。

麦卡弗蒂和威尔仍然指出，通胀率低于目标水平，主要是汇率上涨和原材料价格降低的结果。自8月以来他们在央行会议上均投票支持升息。

上周英国央行发布的最新经济预测显示，未来六个月英国通胀率可能降至1%以下。央行总裁卡尼暗示，市场对央行不会很快升息的预期是正确的。

卡尼警告，英国的贸易伙伴可能带来“巨大的拉低通胀的压力”。(完)