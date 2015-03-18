英国央行：会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
不过，英国央行表示，鲜有证据表明企业因为大选相关的不确定性而推迟投资。
英国央行对英镑汇率前景很少直接发表评论，不过上周央行总裁卡尼发出警告，英镑上涨对通胀率产生的影响可能持续一段时间。
所有货币政策委员会(MPC)成员都同意，未来三年央行升息的可能性大于不升息。
央行会议记录显示，薪资成本增长略高于预期，如果通胀率要达到2%的目标水平，则还需要持续进一步上涨。
去年投票支持升息的MPC委员威尔上周表示，薪资增长改善，将有助于加息。
英国1月消费者物价指数(CPI)放缓至0.3%，为自1989年有记录以来最低，而且料将进一步放缓，在5月大选临近前，有助于提高选民的可支配收入。
英国央行对薪资增长更为重视，因为央行在考虑何时升息。
上周的路透调查显示，分析师们认为英国央行在明年初之前很可能不会升息，他们预期的升息时间稍晚于前次调查。(完)
(编译 张明钧/艾茂林/李春喜 审校 白云/孙茉莉)
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路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。