英国央行：会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告

不过，英国央行表示，鲜有证据表明企业因为大选相关的不确定性而推迟投资。

英国央行对英镑汇率前景很少直接发表评论，不过上周央行总裁卡尼发出警告，英镑上涨对通胀率产生的影响可能持续一段时间。

所有货币政策委员会(MPC)成员都同意，未来三年央行升息的可能性大于不升息。

央行会议记录显示，薪资成本增长略高于预期，如果通胀率要达到2%的目标水平，则还需要持续进一步上涨。

去年投票支持升息的MPC委员威尔上周表示，薪资增长改善，将有助于加息。

英国1月消费者物价指数(CPI)放缓至0.3%，为自1989年有记录以来最低，而且料将进一步放缓，在5月大选临近前，有助于提高选民的可支配收入。

英国央行对薪资增长更为重视，因为央行在考虑何时升息。

上周的路透调查显示，分析师们认为英国央行在明年初之前很可能不会升息，他们预期的升息时间稍晚于前次调查。(完)